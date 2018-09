Die "sogenannten Flaschensammler" sollten eine Adresse und eine Umsatzsteuernummer angeben, wenn sie Pfandgeld abholen wollten. Der Inhaber des Getränkemarkts hat sich jetzt vom Schreiben seines Geschäftsführers distanziert und ihn beurlaubt. (SPIEGEL ONLINE)

Worum geht's?

Wer beim Getränkemarkt Lehmann in Berlin eine größere Menge Pfandflaschen als "sogenannter Flaschensammler" abgeben will, sollte einen Gewerbeschein vorweisen. So wollte es die Geschäftsführung. Nun handelt es sich bei den Flaschensammlern häufig um Obdachlose, die keine Adresse und erst recht keinen Gewerbeschein besitzen, aber dringend auf das Pfandgeld angewiesen sind.