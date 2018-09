Wie französische Medien berichten, sollen die Taten in diesem Monat in einer von Depardieus Pariser Wohnungen geschehen sein. Die Schauspielerin habe die Vergewaltigung bei der Polizei in Labesc im Süden Frankreichs angezeigt. Sie habe Depardieu bereits zuvor gekannt. (BBC)

Der Anwalt des Schauspielers, Hervé Temime, sagte, er sei davon überzeugt, dass sein Mandant unschuldig sei.

Depardieu zählt seit den 1970er-Jahren zu den bekanntesten Schauspielern Frankreichs. Zu seinen bekanntesten Rollen zählte die des Obelix in den Asterix-Filmen. Zuletzt spielte er die Hauptrolle in der französischen Netflix-Serie "Marseille".

Mit Material von dpa