Diese Szenen haben sich an der Autobahn 44 bei Unna ereignet (SPIEGEL ONLINE). Sie machen fassungslos. Wie kann man so geschmacklos sein, fragen sich viele Menschen – und auch die Polizei selbst. Die setzte nach dem Ereignis einen langen Facebook-Post ab, in dem sie ihre Fassungslosigkeit schildert.

Hier sind die wichtigsten Sätze aus dem Post der Polizei.

"Wir finden es nicht nur schlimm, dass man sich so an dem Leid anderer ergötzen möchte..."

"... Wir finden es noch bedenklicher, dass jenes egozentrische Verhalten auch noch dazu führt, dass man sich und andere Verkehrsteilnehmer dadurch in Lebensgefahr bringt", schreibt die Polizei. Was genau sie mit letzterem meint, erklärt sie direkt danach: