Sport

Dresden-Anhänger hetzen gegen Frauen – und haben nicht verstanden, wie Fußball im Jahr 2018 aussieht

Wer schon mal ein Fußballstadion besucht hat, weiß: Frauen und Männer sitzen Seite an Seite auf der Tribüne. Frauen verstehen, was Abseits bedeutet und dass man nach einer Roten Karte das Spielfeld verlassen muss. Es gibt Frauen, die lieben Fußball. Ja, tatsächlich. Und es ist sogar vorstellbar, dass es Frauen gibt, die nicht zu Hause kochen und darauf warten, bis ihr Mann vom Spiel zurückkommt, um mit ihm zu essen. Warum? Weil Frauen nicht an den Herd gehören, sie gehören ins Stadion. Es ist 2018.

Wieso man aber anscheinend immer noch erklären muss, dass das längst Alltag ist? Weil die Anhänger von Dynamo Dresden am Samstag mit einer frauenverachtenden Hassbotschaft im Hamburger Millerntor-Stadion die St.-Pauli-Fans provoziert haben.

Auf einem Banner war zu lesen:

"Ihr müsst heute Abend hungern, weil eure F***** mit euch im Block rumlungern."

Die plumpe und herablassende Bemerkung wurde auch bei Twitter mehrfach kommentiert. Die Nutzerinnen und Nutzer waren sich einig: