Friedrich #Merz will an Berliner Club-Türen anstelle von Türstehern Polizisten aufstellen, sagt er auf der #Regionalkonferenz der #CDU in #Berlin. Richtig gelesen: Polizisten. Und in den Berliner Bars löschen künftig anstelle von Barkeepern Feuerwehrleute den Durst, oder was?