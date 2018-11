Der Freitag an sich ist ein verfluchter Tag.

Zumindest, wenn man der Bibel glaubt.

Angeblich haben Adam und Eva an einem Freitag von der verbotenen Frucht gekostet.

gekostet. An einem Freitag, an Karfreitag um genau zu sein, musste Jesus Christus seine Folter erleiden und wurde ans Kreuz genagelt.

Daher hatte der Freitag schon sehr früh einen schlechten Ruf. (MDR)



Und dann ist da auch noch die Zahl 13!

Die Zahl 13 ist noch schlimmer als der Freitag! Aus unterschiedlichen Gründen:

Sie ist einfach nicht die Zwölf : In der Bibel gibt es zwölf Apostel, zwölf Monate hat das Jahr, es gibt zwölf Tierkreiszeichen... Die 13 überschreitet diese bedeutungsvolle Zahl, das geschlossene Zwölfersystem.

: In der Bibel gibt es zwölf Apostel, zwölf Monate hat das Jahr, es gibt zwölf Tierkreiszeichen... diese bedeutungsvolle Zahl, das geschlossene Zwölfersystem. Judas , der Mann, der der Bibel zufolge Jesus Christus verriet, war der 13. Anwesende beim letzten Abendmahl. (RP online)

, der Mann, der der Bibel zufolge Jesus Christus verriet, war der 13. Anwesende beim letzten Abendmahl. (RP online) Im Tarot ist die 13 dem Tod zugeordnet.

Die 13 wird auch "das Dutzend des Teufels" genannt. Und sie ist tatsächlich die am seltenste gezogene Zahl im Lotto – zumindest bei den Samstagszahlen. (Lottozahlen Statistiken)

Dieser Glaube, dass die 13 Pech bringt, geht so weit, dass in vielen Gebäuden, vor allem in den USA, das 13. Stockwerk fehlt oder im Flugzeug auf die zwölfte Sitzreihe die 14. folgt.

Mit "Triskaidekaphobie" gibt es sogar einen Namen für die Angst vor der Zahl 13. Menschen mit dieser Angst vermeiden alles, was mit der Zahl zu tun hat.