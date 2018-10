Aiwanger dominiert die Partei. Er ist ihr Chef im Bund und in Bayern, er ist der Fraktionsvorsitzende im Landtag, sitzt im Kreistag von Landshut und im Stadtrat von Rottenburg an der Laaber. Er besitzt einen Bauernhof in Niederbayern, jagt gern und mag den Wald.



2001 schloss er sich den Freien Wählern an. Mit der CSU hadert er schon lang, sie betrachte Bayern als ihren Privatbesitz, findet er.