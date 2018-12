Die französische Regierung hat auf Grund der heftigen Proteste im Land die Erhöhung der Öko-Steuer auf Diesel und Benzin vorerst ausgesetzt. Das berichtet SPIEGEL ONLINE.

Was ist da los?

Wegen der landesweiten Proteste der Gelbwesten-Bewegung in Frankreich will die Regierung offenbar die geplante Erhöhung der Ökosteuer auf Benzin und Diesel zunächst einmal verschieben. Laut den Nachrichtenagenturen AFP und Reuters will Premierminister Édouard Philippe die Aussetzung am Dienstag bekannt geben. Zudem soll er mehrere Maßnahmen zur Entspannung des Konflikts mit den Gelbwesten verkünden.