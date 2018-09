Gibt es ähnliche Projekte in Deutschland?

Laut der Verkehrsgesellschaft Frankfurt ist die Idee, via Straßenbahn Pakete an Privathaushalte zu liefern, neu. Güterverkehr per Straßenbahn gab es allerdings auch schon in den 1960-er Jahren in Deutschland, sagt Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) bei der Vorstellung des Projekts. Aktuell gibt es lediglich in Dresden ein vergleichbares Projekt – dort werden mit der "CarGoTram" Autofabriken mit Bauteilen beliefert.

Mit Material von dpa