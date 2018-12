In Deutschland hält traditionell der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin an Weihnachten eine Ansprache, Kanzlerin oder Kanzler folgen dann eine Woche später mit der Neujahrsrede.

In den Reden geht es oft darum, was Deutschland im vergangenen Jahr geschafft hat und was der Nation im kommenden Jahr bevorsteht – vor allem aber sind die Ansprachen Appelle ans Zusammenhalten. Und für eine starke Demokratie.