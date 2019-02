Gerechtigkeit

Wie Sara heimlich aus Saudi-Arabien nach Deutschland floh

Im Netz organisieren immer mehr Frauen ihre Flucht vor strengen arabischen Familien.

In dem Moment, in dem Sara weiß, dass sie in Sicherheit ist, sieht sie Bäume, die immer rascher näher kommen. Ihr Flieger setzt jeden Moment in Frankfurt am Main auf, durch das Flugzeugfenster sieht Sara das dunkle Grün der Nadelbäume, so erzählt sie es später. "Das Grün ist für mich die Farbe von Deutschland".

Sara kommt aus Saudi-Arabien, ist 28 Jahre alt und zum ersten Mal in ihrem Leben in Freiheit, sagt sie. Vor einem Monat ist sie in einer gewagten Aktion aus ihrer Heimat geflohen, hat den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen und in Deutschland Asyl beantragt. Nun sitzt sie in einer Unterkunft für Geflüchtete im Osten Deutschlands. Ihren echten Namen will sie zum Schutz nicht veröffentlicht wissen.

Am Telefon erzählt Sara ihre Geschichte, von einem unterdrückten Leben in Saudi-Arabien, von ihrem heimlichen Freund, von den Tricks, mit denen sie schließlich floh.

"Ich habe so gezittert als ich am Flughafen war", sagt sie heute. Erst als der Flieger abhob, konnte sie sich entspannen. Alles sei von ihr abgefallen, "ich habe im Flieger dann erst mal ein Glas Wein bestellt." Glaubt man Saras Geschichte, dann war die Anspannung berechtigt: Ihre Flucht musste sie lange vorbereiten, in einer Nacht Mitte Januar ging es schließlich los.

Jetzt ist sie seit einem Monat in Deutschland, ob sie Asyl bekommt, steht aus. "Pläne für die Zukunft habe ich noch nicht", sagt Sara. Sie sei froh, weg zu sein. Nun wolle sie rasch Deutsch lernen und sich ein eigenes Leben aufbauen.

Sara hat eine App namens "Absher" benutzt, um ihre Eltern auszutricksen. Die App wird vom saudi-arabischen Innenministerium herausgegeben. Bürgerinnen und Bürger können mit ihr Strafzettel bezahlen oder Neugeborene registrieren. Aber: Saudi-Arabiens Männer können mit "Absher" auch ihre Frauen überwachen: