Today

"The Handmaid's Tale" wird fortgesetzt – auch als Buch

Drei Fragen und Antworten zum neuen Buch "The Testament"

Der Roman "The Handmaid's Tale" bekommt, 33 Jahre nach dem ersten Werk, einen zweiten Teil. Die kanadische Autorin Margaret Atwood kündigte auf Twitter an, eine Fortsetzung des Buchs zu schreiben. Der erste Part lieferte die Grundlage für die erfolgreiche Hulu-Dramaserie "The Handmaid's Tale". (SPIEGEL ONLINE)