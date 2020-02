Ein Flugzeug aus Bolivien ist über dem Berg El Gordo in der Nähe der Stadt Medellin abgestürzt. Es hatte 72 Passagieren und neun Crewmitglieder an Bord. Auch das brasilianischer Erstliga-Fußballteam Chapecoense war in der Maschine. Es sollte am Mittwoch die Finalrunde des Südamerika-Cups gegen Atletico Medellin spielen. (SPIEGEL ONLINE)