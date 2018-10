Grün

Forscher finden erstmals Mikroplastik im Menschen

Vier Fragen und Antworten zu dem Fund

Mikroplastik konnte unter anderem schon in den Organismen von Muscheln, Fischen oder Seevögeln gefunden werden. In kosmetischen Produkten wie Zahnpasta, Peelings oder Duschgels werden die Plastikteilchen eingesetzt und landen irgendwann in den Flüssen und Meeren. Der Mensch schien nicht betroffen zu sein – bis jetzt.

1 Wie wurde Mikroplastik im Menschen nachgewiesen?

Ein Forscherteam der Universität Wien und des österreichischen Umweltbundesamts hat im Kot von acht Probanden Plastikpartikel gefunden. Zuvor hatten die untersuchten Menschen eine Woche lang aufgeschrieben, wie sie sich ernähren, und eine Stuhlprobe abgegeben.

2 Was hat das Forscherteam im Stuhl gefunden?

Bettina Liebmann, Expertin für Mikroplastik-Analysen im österreichischen Umweltbundesamt, erklärt: