Was sind die Ergebnisse der Studie?

Wichtigstes Ergebnis der Studie ist, dass deutsche Staatsbürger immer noch in etwa den selben Blick auf Migration haben wie vor drei Jahren. Demnach ist die angeblich so verbreitete Angst vor Migrantinnen und Migranten nicht gestiegen. Die meisten Deutschen würden die Debatte um Asyl und Migration sehr gelassen sehen, heißt es in der Studie. Der Großteil der Befragten gehe davon aus, dass "Flüchtlinge Deutschland kulturell wie wirtschaftlich bereichern."

Die Autoren der Studie begründen diese Einstellung mit der kulturellen Vielfalt in Deutschland: Wer mit Migranten in Kontakt kommt, hat weniger Ressentiments.