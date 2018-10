Die Band selbst hatte in einem Facebookpost reagiert: Darin griff sie die Bauhaus-Einrichtung an. "Dass das Bauhaus einknickte vor dieser rechten Allianz, setzt neue Maßstäbe in Sachen Erbärmlichkeit", schrieben die Musiker. Kritik gab es aber auch am ZDF und der CDU in Sachsen-Anhalt, der sie einen Schulterschluss mit "AfD und Nazi-Kameradschaften" vorwarfen.

Was ist eigentlich das Bauhaus?

Der Architekt Walter Gropius gründete das Bauhaus 1919 in Weimar als Hochschule für Gestaltung. Später zog es nach Dessau um und dann nach Berlin. 1933 wurde das Bauhaus auf Druck der Nationalsozialisten geschlossen. Der Bauhaus-Stil steht vor allem für klare Linien. Seit 1996 ist der Gebäudekomplex in Dessau Teil der UNESCO Welterbestätte Bauhaus. Die Stiftung Bauhaus Dessau engagiert sich unter anderem in der Forschung, Lehre und experimentellen Gestaltung.