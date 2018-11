Gerechtigkeit

May wankt, verteidigt aber ihren Entwurf zum EU-Austritt: Die wichtigsten News zum Brexit

Der Rückhalt der Premierministerin schwindet.

Am Mittwoch hat die britische Regierung sich endlich auf einen Entwurf für ein Brexit-Abkommen geeinigt. Es war ein erster Erfolg für Premierministerin Theresa May – der aber nur von kurzer Dauer war. Am Donnerstag traten zwei ihrer Minister zurück, möglicherweise kommt in ihrer Fraktion ein Misstrauensvotum auf sie zu. Am Abend trat May vor die Presse und verteidigte ihren Entwurf – von ihrem Kurs abkommen will sie offenbar nicht.

Was war vorher passiert?

Am Donnerstag legten Brexit-Minister Dominic Raab und Arbeitsministerin Esther McVey ihre Ämter aus Protest nieder – sie beide sind Befürworter des Brexit und der Meinung, May habe bei den Verhandlungen mit der EU zu viele Kompromisse gemacht. Auch mehrere Abgeordnete der Regierung und der Konservativen Partei traten zurück.

Der einflussreiche Politiker Jacob Rees-Mogg von Mays Partei sprach der Premierministerin sein Misstrauen aus. Damit tatsächlich über sie abgestimmt wird, sind 48 entsprechende Briefe von Parlamentariern aus der Konservativen Partei notwendig. Diese Zahl war Medien zufolge bereits seit Monaten beinahe erreicht. Rees-Mogg steht einer Gruppe von rund 80 Brexit-Hardlinern in der Fraktion vor.

Ob die Gruppe May wirklich stürzen kann, ist aber noch unklar. Sie braucht dafür eine Mehrheit der 315 konservativen Abgeordneten. Sollte May bei der Abstimmung als Siegerin hervorgehen, bliebe sie vorerst in ihrer Position – denn eine Misstrauensabstimmung kann es nur einmal im Jahr geben.

Was bedeutet das für den Brexit?

Ob das britische Parlament dem Entwurf der Regierung zustimmt, ist völlig ungewiss. Da offensichtlich auch innerrhalb der Konservativen Partei der Widerstand groß ist, bleibt es fraglich, ob May für ihren Deal eine Mehrheit zusammen bekommt.

Das Unterhaus wird wohl erst im Dezember über das Abkommen abstimmen – die EU verlassen wird Großbritannien bereits im März 2019.