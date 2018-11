Wie geht es weiter?

Die Doku soll nicht nur in Schlewswig-Holstein gezeigt werden, auch andere Bundesländer nehmen an der Schul-Kino-Woche teil. Die Schulbehörden sind über den Fall informiert, wollen aber keine Vorstellungen absagen.



Die Schleswig-Holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) betont in einer Mitteilung, sie halte nichts davon, den Film aus dem Programm der Schulvorführungen zu nehmen. "Es ist nicht hinnehmbar, dass eine pluralistische Gesellschaft vor extremistischen Drohungen in die Knie geht und sich in ihren Freiheiten beschneiden lässt", schreibt sie. Der Film – auch wenn man ihn nicht möge – sei durch die Kunstfreiheit geschützt.