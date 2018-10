Grün

In einer Stadt in Indonesien können Menschen den Bus jetzt mit Plastikflaschen bezahlen

In Surabaya, der zweitgrößten Stadt Indonesiens, können die Menschen ihre Busfahrt mit Plastikbechern und Plastikflaschen bezahlen. Damit will die Stadt ihre Einwohnerinnen und Einwohner zum Recycling bringen. Denn die Stadt hat ambitionierte Ziele, was den Plastikmüll angeht. (Reuters)

Wie funktioniert das System?

Ein zwei Stunden lang gültiges Busticket kostet so zehn Plastikbecher oder fünf Flaschen – je nach Größe. Schon seit April ist das System im Einsatz. Ein Bus kann so am Tag bis zu 250 Kilo Plastikflaschen sammeln, im Monat also maximal 7,5 Tonnen. Aber auch am Busterminal können die Tickets mit Plastik bezahlt werden.

Die gesammelten Flaschen werden anschließend an Recyclingunternehmen versteigert. Die Erlöse daraus fließen in das Busnetz von Surabaya und in das Schaffen neuer Grünflächen in der Millionenstadt an der Nordostspitze der Hauptinsel Java.

Was will die Stadt damit erreichen?

"Indonesien ist beim Plastikmüll einer der größten Beitragenden der Welt und mit dieser Initiative hoffen wir, dass wir ein öffentliches Bewusstsein für die Umwelt schaffen", sagte Irvan Wahyu Drajad, Chef der örtlichen Verkehrsbetriebe.

Bis zum Jahr 2020 will die Stadt plastikfrei werden – ein ambitioniertes Ziel. Laut einer Studie des "Science"-Journal ist Indonesien nach China der zweitgrößte Verursacher von Plastikmüll auf der Erde.

In dem viertbevölkerungsreichsten Land der Erde sind außerdem mit Autos und Verkehr verstopfte Städte ein Problem – während das Land gleichzeitig die größte Fläche tropischen Regenwalds in Asien besitzt.