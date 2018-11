Und das Konzert fand doch statt: Die Punkband Feine Sahne Fischfilet hat am Dienstagabend in der Alten Brauerei in Dessau gespielt. Eigentlich sollte das Konzert im Rahmen einer Livemusikreihe auf der historischen Bauhaus-Bühne stattfinden. Doch die Stiftung Bauhaus untersagte das Konzert, weil die Rostocker Band zeitweise vom Landesverfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern beobachtet wurde.