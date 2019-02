Zwar will die Partei den besonderen Status der Ehe erhalten, dennoch gebe es neben der Ehe und Verwandtschaft auch andere Formen des Zusammenlebens, in denen Menschen gegenseitig Verantwortung übernähmen, so Föst. Als Beispiel nennt er Senioren-Wgs, Freunde die einander pflegen, Alleinerziehende, die mit der "Ersatz-Oma" zusammenziehen.

Was würde die Änderung bewirken?

Die FDP will, dass sich nicht-Verwandte über ein einfaches Baukastensystem Rechte und Pflichten übertragen können. Bisher ist so etwas nur bei Familienangehörigen geläufig. Somit wäre es möglich, wichtige Entscheidungen wie etwa die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht oder eine Patientenverfügung auch an Freunde zu übertragen.