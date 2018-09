"Er schrieb, ob er es sich nach Feierabend einmal anschauen könnte", sagt Florian. Sie verabredeten sich für Freitagabend vor der Wohnung in Hamburg, schrieben ein wenig hin und her. Florian gab ihm schließlich seine Handynummer. Kurz vor der verabredeten Zeit ging er in den Keller, machte das Rad noch einmal sauber. Dann die Nachricht: Der Käufer habe es sich doch anders überlegt. Florian wollte den Keller wieder verlassen.