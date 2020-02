Es ist nicht der erste Fall einer Gewalttat, die über soziale Medien verbreitet wurde.

Am Ostersonntag kündigte der US-Amerikaner Steve Stephens in einem Facebook-Video einen Mord an . Kurz darauf erschoss er einen älteren Mann auf offener Straße und teilte auch davon ein Video auf der Plattform. Am Tag darauf fand die Polizei Stephens tot in seinem Auto und teilte mit, er habe sich umgebracht (BBC).

. Kurz darauf auf offener Straße und teilte auch davon Am Tag darauf fand die Polizei Stephens tot in seinem Auto und teilte mit, (BBC). Ende März sahen 40 Menschen auf Facebook live dabei zu , wie sechs Männer eine 15-Jährige vergewaltigten (Mashable).

, wie sechs Männer (Mashable). Im Januar war auf Facebook zu sehen, wie vier Menschen einen Mann quälen ("The Guardian").

("The Guardian"). Kurz zuvor hatten zwei Männer im schwedischen Uppsala eine Frau vergewaltigt und ihre Tat auf Facebook gestreamt (SPIEGEL ONLINE).

Auf der Facebook-Konferenz F8 beteuerte Facebook-Chef Mark Zuckerberg kurz darauf, dass sein Unternehmen im Umgang mit Gewalt-Videos noch viel zu tun habe. Wie genau er das angehen will, gab er nicht bekannt. ("Tagesspiegel"). Offiziell arbeitet Facebook an einer Software, die automatisch kritische Inhalte erkennt. Allerdings soll das Experten zufolge sehr schwierig sein (SPlEGEL ONLINE).

Was soll ich tun, wenn ich auf Facebook Zeuge einer Gewalttat werde?

Facebook selbst erklärt auf seiner Seite, wie Nutzer "unangemessene oder missbräuchliche Inhalte" (beispielsweise Nacktheit, Hassreden oder Gewalt) melden können. Solltest du also ein Facebook-Video sehen, in dem Gewalt offensichtlich erkennbar ist, kannst du den Beitrag und verantwortlichen Nutzer bei Facebook melden.

Wenn du dich bedroht fühlst, solltest du die Polizei rufen, schreibt Facebook weiter. Das gilt natürlich auch dann, wenn du Zeuge einer Gewalttat wirst. Deutet die Sprache oder etwas anderes darauf hin, dass die Tat in Deutschland verübt wird? Dann kannst auch du die Behörden informieren.

Bei der Vergewaltigung einer 15-Jährigen in Chicago etwa, sahen 40 Menschen zwar dabei zu, aber keiner meldete es der Polizei. Bei einem ähnlichen Fall in Schweden waren Nutzer aktiv geworden und hatten die Ermittler in einer geschlossenen Gruppe auf Facebook darauf aufmerksam gemacht (SPIEGEL ONLINE).