Tech

Fahrrad, Bus, Auto – ganz egal! Was zählt ist, wo du damit hinfährst

Manchmal ist der Weg eben nicht das Ziel...

Im Grunde sind wir ja grenzenlos.

"Mobil sein, frei sein, flexibel sein" – ein echt praktisches Mantra. Aber es ist nicht nur praktisch, es klingt auch ziemlich souverän. Gerade auf uns passt es total gut. Immerhin zelebrieren wir unseren digitalen Lifestyle – zwischen tausendundeiner App und Social Media Posts – doch genau so: Always "on", immer bereit, ständig in Bewegung. Und Grenzen? Kennen wir eigentlich nicht. Zumindest, solange irgendjemand funktionierendes WLAN hat.

Aber was heißt eigentlich "mobil" sein? Ich denke, es bedeutet vor allem, individuell zu sein. Und ungebunden. Meinen Samstagabend plane ich ja auch nicht zwei Wochen im Voraus. Wenn ich Bock habe, mit meinen Freunden bis morgens früh feiern zu gehen, gestalte ich das genauso spontan wie meinen gechillten Filmabend auf der Couch. Flexibel bin ich eben nur dann, wenn ich die freie Wahl habe. Deshalb kann ich auch mit Stolz sagen, dass ich Verbindlichkeiten nur dann eingehe, wenn ich sie wirklich sinnvoll finde.