Gerechtigkeit

"Enteignung halte ich für Quatsch" - aber was hilft dann gegen Wohnungsnot?

In einem Interview in der "Zeit" forderte der der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, dass Besitzer von Wohneigentum enteignet werden sollten: „Ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. In Deutschland sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt“, sagte der SPD-Politiker. Schon Anfang April hatte Grünen-Chef Robert Habeck ebenfalls Enteignungen als letztes Mittel ins Spiel gebracht, wenn diese zum Allgemeinwohl beitrügen. (Spiegel)

Ein kontroverser Ansatz, wenn man bedenkt, dass in Deutschland im vergangenen Jahr über 19 Millionen Haushalte (48 Prozent) Haus- oder Grundeigentum besaßen. (finblog) Insgesamt ist rund die Hälfte des privaten materiellen Vermögens in Immobilien investiert.



Taugen Kühnerts und Habecks Forderungen etwas?



Wir haben mit Professorin Christa Reicher, die an der RWTH Aachen unter anderem in den Bereichen Stadtplanung und Wohnungswesen lehrt und forscht, über das Wohnen in Deutschland gesprochen. Wir wollten wissen, ob Enteignungen überhaupt notwendig sind, um wieder bezahlbahren Wohnraum zu schaffen und ob es stattdessen eine sinnvollere Alternative gibt.

Kevin Kühnert hat in einem Interview die Enteignung von Wohnraumeigentümern gefordert. Würde das die Mieter entlasten?

"Ehrlich gesagt halte ich diese Forderung für richtigen Quatsch. Viele Unternehmen und Bauinitiativen bemühen sich ja jetzt schon um einen Konsens, der wirtschaftliche und soziale Interessen vereint. Das ist natürlich nicht einfach, aber hier ist nur ein Kompromiss möglich. Konzepte mit einer vermeintlichen Patentlösung, wie Kühnert sie fordert, sind mir suspekt. Ich halte seine Aussage in diesem Fall einfach nur für eine populistische Schlagzeile ohne wirklichen Inhalt. Das Problem der Wohnungsnot und der hohen Mietpreise ist weitaus komplexer und lässt sich auch nicht durch Enteignungen von heute auf morgen lösen."

Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Mieten in Deutschland immer schneller steigen. Ist das so?



"Die Mieten und Immobilienpreise steigen dort, wo die Lage am attraktivsten ist. Und das ist natürlich vornehmlich in den Zentren der Fall. Da gehen die Mietpreissteigerungen dann auch schneller voran als in ländlichen Gebieten. Trotzdem bleibt die Mietspiegelveränderung ein sehr regionales Phänomen, so dass man hier vorsichtig sein sollte, wenn man von Gesamtdeutschland spricht."

Wie beurteilen Sie den deutschen Wohnungsmarkt – ist die Bedrohung des schwindenden Mietraums eigentlich real?

"Die neue Wohnungsnot, mit der sich Deutschland in den letzten Jahren konfrontiert sieht, ist selbstgemacht. Durch politische Beschlüsse wurde der Wohnungsbau seit 2000 mehrheitlich privatwirtschaftlich finanziert. Das war ein Kardinalfehler. Danach wurden Maßnahmen versäumt, dem entgegenzuwirken. Und staatliche Instrumente allein können jetzt auch nicht mehr helfen. Eine öffentliche Förderung des Wohnungsbaus ist notwendig.

Die größten Wohnungsnöte gibt es in den Metropolen. Die Städte mit Randlage beklagen hingegen Leerstand. Es wäre im Interesse des Staates die Balance wiederherzustellen, damit die Städte, die völlig am Limit sind Bewohner an die Städte abgeben können, die gerne mehr hätten. Die Zukunft der Stadt sind die Regionen, die darum liegen. "

Wie viel Miete ist eigentlich zu viel Miete?

"Das Verhältnis der Faustregel, dass die Miete etwa ein Drittel des Grundgehalts betragen sollte, ist in vielen Regionen am Limit. Es sollte auf keinen Fall noch ansteigen."

Gibt es eine Alternative, die Mieten zu senken, ohne den Vermieter zu enteignen?

"Ich würde in der Debatte eine neue Phase des Werkwohnungsbaus befürworten. Unternehmer brauchen Menschen, die für sie arbeiten. Und die Menschen brauchen Wohnungen. Warum also stellen Unternehmen nicht einfach den Wohnraum für ihre Mitarbeiter bereit, oder subventionieren diesen zumindest? Eine Firma könnte Bestände erwerben und diese dann zu fairen Preisen an ihre Angestellten vermieten. Dadurch würde eine neue Gruppe an Wohnraumunternehmern entstehen, die anders agieren als Privateigentümer oder Genossenschaften und das Phänomen der Wohnungsknappheit und steigenden Mieten auf einem neuen Weg bekämpfen. Es wäre eine Form, bei der sich privates Kapital mit öffentlichen Interessen verbindet. Die Arbeitgeber möchten ja am Ende, dass ihre Angestellten gerne und effektiv für sie arbeiten. Durch bezahlbaren Wohnungsraum könnten sie dazu beitragen."