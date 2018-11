Donald Trump ist ungewollt zur Werbefigur für die Wahlen des Europaparlaments im kommenden Frühjahr geworden. In Straßburg sind hunderte Plakate mit seinem Gesicht aufgetaucht.

1 Was ist da los?

Die Europäische Union hat bereits jetzt ihre Werbekampagne für die Europaparlamentswahlen im Mai 2019 begonnen. Ein Teil davon ist offenbar auch Donald Trump. Auf Plakaten an Bushaltestellen in ganz Straßburg ist das Gesicht von Trump zu sehen, das teilweise von einem Stern in den Farben der europäischen Flagge bedeckt ist.