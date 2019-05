So ist die politische Lage in Italien

Derzeit regiert in Italien eine Koalition aus der rechten Lega von Innenminister Matteo Salvini und der populistischen 5-Sterne-Bewegung, die linke und rechte Positionen vereint. "Sie stehen sich eigentlich als Gegner gegenüber", erklärt Beniamino Pagliaro. Er ist Redakteur bei der Tageszeitung "La Repubblica" und Gründer des morgendlichen Newsletters "Good Morning Italia".

Mit Ausnahme von Ungarn gibt es kein EU-Land, in dem derzeit so rechts und populistisch gewählt wird wie in Italien: Laut einer Erhebung von Sky News würden 61 der 76 italienischen Sitze im EU-Parlament an Parteien aus dem äußerst rechten oder populistischen Spektrum gehen. In aktuellen Umfragen hat die Lega deutlich zugelegt und die 5-Sterne-Bewegung überholt. Die Sozialdemokraten der Demokratischen Partei, bei der letzten Europawahl noch stärkste Kraft, würden auf Rang drei zurückfallen.