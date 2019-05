Ein bekannter Grieche wird möglicherweise ins Europaparlament einziehen – allerdings nicht für Griechenland. Der ehemalige Finanzminister Yanis Varoufakis ist in Deutschland Spitzenkandidat von "Demokratie in Europa – DiEM25". "Im Ausland wird er als Staatsmann gesehen, in Griechenland ist aber nicht so beliebt", sagt Kostas. "Er versucht linke Theoorien mit elitärem Denken zusammenzubringen – für die meisten Griechen klingt das merkwürdig."

Varoufakis war eigentlich einmal Mitglied der Regierungspartei Syriza und Minister unter Regierungschef Tsipras. Wenige Monate nach seinem Antritt wurde in Griechenland über ein Reformpaket abgestimmt, das drastische Sparmaßnahmen beinhaltete. "Varoufakis war der inoffizielle Anführer der Gegner des Reformpakets", erklärt Kostas. "Nachdem die Bevölkerung auch dagegen stimmte, handelte Tsipras aber einen Deal mit den Gläubigern aus." Für Varoufakis habe es kaum eine andere Möglichkeit gegeben als auszutreten.

Und warum tritt er nun in Deutschland an? Wohl auch wegen des Wahlsystems. "Varoufakis ist ein schlauer Kerl, in Griechenland hätte er wahrscheinlich keine Chance gehabt, ins Parlament zu kommen", sagt Kostas. Dort gibt es zudem bei der Europawahl eine Sperrklausel von 3 Prozent – in Deutschland dagegen würden seiner Partei wohl schon 0,5 Prozent der Stimmen für einen Sitz im Parlament ausreichen.