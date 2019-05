Die Mitgliedschaft an sich stellen in Dänemark nur wenige infrage – sie wird in dem Land sogar überdurchschnittlich positiv gesehen: Laut Eurobarometer sind 84 Prozent der Däninnen und Dänen der Meinung, dass sie von der Mitgliedschaft profiitieren. EU-weit sind es nur 68 Prozent. "In Dänemark herrscht eine weite Akzeptanz, dass die EU für eine offene Wirtschaft ein guter Deal ist", sagt Christina. "Und das ist eine ganz gute Charakterisierung der Dänen: Wenn es ein guter Deal ist, dann finden sie es okay."

Was junge Däninnen und Dänen vor der Europawahl 2019 bewegt