Die Tafel in Essen hat beschlossen, vorerst keine ausländischen Bedürftigen mehr aufzunehmen. In der Vergangenheit habe es zu viele Probleme mit Flüchtlingen gegeben, nun soll Deutschen der Vorzug gegeben werden. (bento)

Die Entscheidung wurde in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken, in den Medien und auch in der Politik diskutiert. Manche hatten Verständnis für die Lösung, andere kritisierten sie als zu radikal. Es müsse andere Wege geben, für Ordnung zu sorgen – Bedürftige dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Die Nachricht, die sich auf Facebook aber am meisten verbreitete, war ein: Fake.