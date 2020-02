Today

Dieses Opossum sagt, was sich sonst keiner auszusprechen traut

Zumindest kann man ihm einiges in den Mund legen.

Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht.

Und da man dabei nicht unbedingt auf die Bild-Zeitung verlassen sollte, muss manchmal jemand anders her. Zum Beispiel ein Opossum.

"Sand Mountain Sam" ist ein Opossum, also eine in den USA weit verbreitete Beutelratte. Sam ist allerdings nicht nur irgendeine Beutelratte. Das liegt erstens an seinen übersinnlichen Fähigkeiten: Sam kann nämlich das Wetter voraussagen. Oder zumindest sagt man ihm das nach.

Die Einwohner seiner Heimat, dem Tennessee Valley, glauben nämlich, dass, wenn Sam an einem bestimmten Tag im Februar seinen eigenen Schatten sieht, noch sechs weitere Wochen Winter herrscht. (Sandmountain Reporter)