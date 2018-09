Die Demonstration wird von dem Bündnis "Erdogan not Welcome" organisiert, das auch am Samstag einen Gegenprotest in Köln plant.

Man akzeptiere nicht, "dass die deutsche Bundesregierung in unserem Namen einen Diktator willkommen heißt und seine Politik damit legitimiert", schreibt das Bündnis in einem offiziellen Aufruf.

Bereits am Freitag Vormittag hatten die Organisationen "Reporter ohne Grenzen" und "Amnesty International" am Berliner Hauptbahnhof gegen den Umgang mit Journalisten in der Türkei protestiert.

Mit Material von dpa