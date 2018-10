Macron reagierte am Sonntag auf die Kritik von Rechtsaußen: Aus "Hass-Diskursen" werde man nichts gewinnen können. Er liebe "jedes Kind der Republik, was auch immer seine Dummheiten sind", sagte der französische Präsident. Er erzählte, dass die beiden jungen Leute später auf seinen Wunsch hin ein behindertes Mädchen herbeigetragen hätten, das Macron treffen wollte. "Meine Rolle ist es, in jedem Jugendlichen der Republik das zu suchen, was er Gutes zu bieten hat."