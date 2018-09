Was soll das Cover bedeuten?

Das Cover erinnert an Eminems musikalische Wurzeln. Es ist eine Hommage an das Album "Licensed to Ill" der Beastie Boys aus dem Jahr 1986.

Mit dem Aufdruck "FU-2" deutet Eminem die Richtung an, in die das Album gehen wird. Laut Variety.com ist es ein Rundumschlag gegen Donald Trump – sowie gegen die Presse, die Eminems letztes Album "Revival" stark kritisert hat.