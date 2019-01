Welche Zahnputz-Technik ist die beste?

Mit elektrischer Zahnbürste oder komplett manuell: Um die Zähne gründlich zu reinigen, kommt es auf die richtige Technik an. "Wichtig ist es, dass alle Flächen gut erreicht und gereinigt werden: Kauflächen, Außenflächen und Innenflächen.“ Und nicht überall sollte man gleich vorgehen. "Die Kauflächen kann man ruhig schrubben, auf den Außen- und Innenflächen sollte man vorsichtiger sein. Hier ist es am besten, vom Zahnfleischrand hin zur Kaufläche zu reinigen – am besten in einer fegenden Bewegung", rät Oesterreich. Denn so entfernt man die Beläge vom Zahnfleisch. Kreisendes Putzen eignet sich dafür nicht, weil man dann auch immer die Bewegung in die falsche Richtung ausübt. Wichtig außerdem: nicht zu viel Druck ausüben. Oesterreich sagt: