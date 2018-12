Sieben Monate nach der Operation setzte man der Frau befruchtete Eizellen in die Gebärmutter ein – zehn Tage später war sie schwanger. Per Kaiserschnitt brachte die Frau bereits am 15. Dezember 2017 in der 36. Schwangerschaftswoche ein Mädchen zur Welt. Knapp ein Jahr später machten die Ärztinnen und Ärzte den Eingriff öffentlich.

Wie geht es Mutter und Kind?

Die Patientin und ihr Kind seien wohlauf, heißt es vonseiten der Ärzte. Die Gebärmutter sei außerdem direkt nach dem Kaiserschnitt entfernt und die Immunsuppressiva eingestellt worden.