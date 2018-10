Als Abgeordneter im Parlament war er eher unauffällig, wechselte allerdings vor kurzem von der konservativen PDC zur rechten PSL. In einem Interview hat er gesagt, dass es ihm lieber sei, wenn einer seiner Söhne sterbe, als einen homosexuellen Sohn zu haben. Und er sagte, dass er bei seinen Kindern keine Beziehung mit Afrobrasilianern dulden würde.

Über die von 1964 bis 1985 herrschende Militärdiktatur sagte er, es sei Fehler gewesen, nur zu foltern, statt zu töten. Er selbst ist Reservist bei der Armee, möchte Polizisten außergerichtliche Exekutionen erlauben und will einige Ministerposten mit Militär-Offizieren besetzen. (Tagesspiegel)

Als Minister für Wirtschaft und Finanzen will er den Investmentbanker Paulo Guedes einsetzen, der staatliche Betriebe privatisieren will. Außerdem will er Gewerkschaften zerschlagen und hält nichts davon, Frauen so zu bezahlen wie Männer.