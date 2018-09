Als er dann fragte, ob er eine Runde mit der Vespa drehen könne, wollte ich trotzdem seinen Führerschein als Pfand einbehalten. Der Mann wühlte in seiner Tasche und setzte sich dabei schon auf den Roller. Plötzlich gab er Gas. Ich sah ihn nur noch davon fahren.

Die Polizei war zwar schnell vor Ort, doch trotz der Zeugen aus der Pommesbude werteten die Beamten den Vorfall nicht als Diebstahl. Auf der Anzeigenerstattung steht "Entwendung", weil ich den Käufer ja gekannt hätte. Deshalb zahlt nun auch die Versicherung nicht.

Das Dreisteste war, dass sich der Dieb am gleichen Abend nochmal bei mir meldete. Er schrieb über einen Internet-SMS-Service, ich solle "kein Palaver" machen und könne den Roller wieder haben: Abzuholen in einer Lagerhalle in den Niederlanden für 3000 Euro. Natürlich bin ich darauf nicht eingegangen und habe mir mittlerweile einen Anwalt besorgt."