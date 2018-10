Jetzt stellen sich natürlich viele die Frage: Kann uns das in Deutschland auch passieren?

Verstößt das Klingelschild eines Mieters an der Haustür gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)? Der Immobilien-Eigentümerverband "Haus&Grund" empfiehlt in der "Bild-Zeitung" seinen Mitgliedern, vorsorglich die Namensschilder zu entfernen.

"Es darf nicht sein, dass Vermietern hohe Bußgelder drohen, nur weil sie die Namen ihrer Mieter an den Klingelschildern anbringen", forderte "Haus&Grund"-Präsident Kai Warnecke am Donnerstag in Berlin. Die Bundesregierung müsse umgehend das Datenschutz-Chaos beenden und klarstellen, dass Namen an Klingelschildern und Briefkästen weiterhin genannt werden dürfen. Das Problem: Zahlreiche Experten sehen die Sache völlig anders der Immobilien-Eigentümerverband.