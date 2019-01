Der Brief soll von einer Grundschule in Dresden stammen. Im gefälschten Schreiben heißt es, vier Imame – also islamische Prediger – würden eine Woche lang in der betreffenden Schule zu Gast sein, "um Ihr Kind den Koran und den Islam näher zu bringen" (Rechtschreibfehler aus Original übernommen).

Dann folgen Regeln:

"Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag kein Schweinefleisch als Frühstück mit."



"Der Besuch in die Moschee ist Mitte Februar geplant. Dies ist eine Pflichtveranstaltung für die Kinder."



"Den Koran können Sie ab sofort in unserer Schule für 25,00 € erwerben. Ein Kauf ist empfehlenswert für die Themenwoche."



Eltern empörten sich daraufhin im Netz, ihren Kindern drohe nun eine "Zwangsislamisierung". Einige Verbreitungen des Brief-Fotos erzielten Hunderte Kommentare und wurden mehrere tausend Mal weitergeleitet.