Auch diesen Plan kritisierten viele Experten. Unter anderem Trumps Verteidigungsminister Mattis. Dieser ist nun sogar zurückgetreten, weil er zu oft Meinungsverschiedenheiten mit Trump hatte, so Mattis in einem Schreiben an den Präsidenten. Offenbar vor allem wegen des Abzugs aus Syrien.

Was bedeutet das jetzt?

Die USA sind seit 17 Jahren in Afghanistan mit Militär vertreten. Wie Zeit Online berichtet, sind in diesem Zeitraum mehr als 2.400 Soldaten ums Leben gekommen. Der Abzug wird die Soldaten also zunächst einmal freuen. Experten warnen jedoch davor, dass die Truppenabzüge in Afghanistan und Syrien dazu führen könnte, dass militante Gruppen in den Ländern die Macht an sich reißen könnten.