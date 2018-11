Die Regierung wies darauf hin, dass nur neun Prozent der gestellten Asylanträge vor Gericht als berechtigt angesehen werden. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses sprach von einer "sehr großen Krise", weil die Grenzüberschritte auf einem historischen Hoch seien. Menschen, denen Asyl zusteht, würden zu kurz kommen, da das System überfüllt von Anträgen sei, die mehrheitlich abgelehnt werden müssten.

Während des Wahlkampfes zu den Midterm-Wahlen hatte Trump angekündigt, das Gesetz zu verschärfen und auf die Flüchtlingskarawane hingewiesen, die sich auf dem Weg von Lateinamerika in die USA befindet (bento). Derzeit ist die Gruppe in einem Stadion in Mexiko-Stadt einquartiert, viele Migranten beantragen bereits Asyl in Mexiko, weil sie den Weg bis an die US-Grenze nicht mehr schaffen.