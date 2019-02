5.

Welche Themen dürfte Trump gezielt ignorieren?

Um andere wichtige Aspekte wird es hingegen nicht gehen:

"Wir sprechen nicht über Menschenrechte", kündigte Trump in Washington vor Reportern bereits an.

Im Fokus soll die nukleare Abrüstung Nordkoreas stehen, also die Bedrohung nach außen, die von Nordkorea ausgeht. Die Situation der Menschen im Land wird ausgeklammert - dabei vermuten Experten, dass es fünf oder sechs Arbeitslager in Nordkorea gibt, in denen mehr als 100.000 Menschen interniert sein sollen. Hinzu kommt die Regel der Sippenhaft: Bis zu drei Generationen einer Familie müssen demnach dafür büßen, wenn ein Angehöriger dem Regime Probleme bereitet.

Auch Trump hatte das Thema Menschenrechte immer wieder betont, als sich noch keine Annäherung zwischen ihm und Kim abzeichnete. So hatte US-Vizepräsident Mike Pence bei seiner Reise zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang im Februar, zu der auch Kims Schwester angereist war, noch demonstrativ den Vater des in Korea festgenommenen US-Studenten Otto Warmbier mitgebracht. Warmbier war in Nordkorea aus ungeklärten Umständen ins Koma gefallen, er starb kurz nach seiner Ausreise.

Die Menschenrechtslage in Korea dürfe nicht ignoriert werden, hieß es damals aus Washington. Nun kündigt Trump genau das an.

Das dürfte auch dem japanischen Premier Shinzo Abe nicht gefallen. Er wollte Trump dazu drängen, mit Kim über die aus Japan verschleppten Staatsbürger zu sprechen (SPIEGEL ONLINE).

Mehr als einhundert Japaner wurden nach Schätzungen von Experten in den Siebziger- und Achtzigerjahren von Stränden nach Nordkorea verschleppt. Die Angehörigen hoffen noch immer auf Lebenszeichen. Nach Angaben aus Pjöngjang sind aber inzwischen alle der 13 Verschleppten, die das Regime offiziell einräumt, an natürlichen Ursachen gestorben.

