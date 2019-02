Ein Bericht der schottischen Umweltschutzbehörde Scottish Natural Heritage könnte für US-Präsident Donald Trump Ärger bedeuten: Die staatlichen Aufseher kommen darin laut dem britischen Guardian zu dem Schluss, dass die Bauarbeiten an einer von Trumps schottischen Golfanlagen tiefgreifende Folgen für die Umwelt an der nahen Meeresküste gehabt hat.

Die nahen Wanderdünen sind auch unter dem Namen Foveran Links bekannt. Sie werden offiziell als "Site of Special Scientific Interest" (SSSI) geführt. Inzwischen seien sie "teilweise zerstört", so steht es in der Untersuchung.