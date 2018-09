Was hat Donald Trump gemacht?

Wie die Washington Post berichtet, ging Donald Trump den River Drive in New Bern in North Carolina entlang. Das ist eine Nachbarschaft, die erst von Hurrikan "Florence" getroffen und anschließend noch von einer Flut überschwemmt wurde. Trump grüßte Anwohner – und dann sah er eine Jacht in einem Garten liegen.

"Ist das Ihr Boot? Oder . . . ist es Ihr Boot geworden?", fragte Trump den Anwohner.



"Nein", es sei nicht sein Boot, soll der Hausbesitzer, umgeben von Reportern, geantwortet haben. Das fremde Boot war offensichtlich durch den Sturm oder die nachfolgende Flut in seinen Garten befördert worden .



. Daraufhin schaute Trump zurück zum Boot und anwortete lächelnd: "Wenigstens sind sie mit einem schönen Boot aus der Sache herausgekommen."



Na, da wird sich der Hausbesitzer sicher gefreut haben. Der Mann machte laut Reportern gute Miene zum bösen Spiel und ließ sich nichts anmerken.