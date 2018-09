Donald Trump hat eine Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen gehalten und wurde von den Anwesenden dafür ausgelacht.

Was war so lustig?

Eigentlich gar nichts. Trump hielt seine Rede und prahlte wie gewohnt: "Meine Regierung hat in den ersten zwei Amtsjahren mehr erreicht als wahrscheinlich irgendeine Regierung in der US-Geschichte." Amerika sei wieder groß, rief er in den Saal. Die Reaktion: Spöttisches Lachen der anwesenden Staats- und Regierungschefs.