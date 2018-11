Damit deutete er an, dass auf Migranten geschossen werden könnte, sagte das aber nicht explizit.



Trump will außerdem, dass Migranten zukünftig nur noch an den offiziellen Grenzübergängen Asyl beantragen können.



Wie genau er das rechtlich durchsetzen will, ist unklar. Denn laut dem "Immigration and Nationality Act" kann jeder in den USA Asyl beantragen, egal, wie er oder sie ins Land gekommen ist.