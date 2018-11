Worum geht es genau?

Die deutschen Autohersteller haben sich bereiterklärt, Nachrüstungen an älteren Dieselautos zu bezahlen – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen und nur bei Kosten bis maximal 3000 Euro pro Fahrzeug. Diese Einigung teilte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nach einem Treffen mit Branchenvertretern am Donnerstag mit. Die Nachrüstungen gelten für "herstellerspezifische Maßnahmen", also auch Hardware an den Fahrzeugen.



Vorher war Scheuer immer gegen solche Nachrüstungen. Woher kommt der plötzliche Sinneswandel?

Das fragte sich "heute-journal"-Moderatorin Marietta Slomka am Mittwochabend. In einem Interview sagte sie zu Scheuer: "Sie wissen seit Jahren, dass es dieses Problem gibt und Sie waren derjenige, der das bisher immer gebremst hat." Außerdem habe Scheuer in der Vergangenheit mehrfach betont, dass es Jahre dauern könnte, bis es technische Genehmigungen für die Nachrüstungen gebe. Hardware-Nachrüstungen bezeichnete Scheuer bisher immer als "Investition in die Vergangenheit".