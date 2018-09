Sie entwickelte eine ungewöhnliche Methode, bei der Cannabis eine wichtige Rolle spielt.

Gill ließ den Hummer namens Roscoe kiffen und beobachtete sein Verhalten. Roscoe musste für einige Minuten in eine Box mit etwas Wasser am Boden. In die Box wurde Marihuana-Rauch gepumpt.

Der Hummer war anschließend sichtlich entspannt. Drei Wochen lang schwang er seine Scheren nicht mehr gegen seine Artgenossen im Tank. Weil Roscoe so positiv auf Cannabis reagierte, hat Gill einen Bereich in ihrer Küche eingerichtet, wo die Tiere mit Gras beruhigt werden, bevor sie gekocht werden. Ihre Annahme: Die bekifften Hummer empfinden weniger Schmerzen.