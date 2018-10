Musik

So protestiert die Münchener Rap-Szene vor der Bayern-Wahl gegen rechte Hetze

Wir haben mit einem der Initiatoren gesprochen.

Am 14. Oktober wählt Bayern einen neuen Landtag. In Umfragen so stark wie nie: die AfD. Die Partei liegt laut aktuellen Hochrechnungen bei 11,8 Prozent an dritter Stelle, noch vor der SPD.

18 Rap-Acts sprechen sich nun mit einem gemeinsamen Song gegen die AfD in Bayern und gegen rechte Hetze aus.